Le triple champion ERC Kajetanowicz aide une communauté locale face au coronavirus

Kajetan Kajetanowicz, triple vainqueur du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, soutient une campagne, dans sa ville natale d'Ustroń, pour aider la communauté locale face à la pandémie de coronavirus.

Les chauffeurs de taxi d'Ustroń aident à livrer des fournitures aux personnes âgées et/ou en quarantaine, tandis que les membres d'un club local cousent des masques de protection pour les plus démunies.

"De nombreuses personnes en Pologne, conformément aux restrictions, sont en quarantaine", a écrit Kajetanowicz sur son site officiel, Kajto.pl. "Parmi eux, il y a les personnes âgées qui ne s'en sortent pas forcément bien. Nous voulons les aider, en collaboration avec la mairie d'Ustroń et avec le soutien de la fantastique communauté locale de ma ville natale. Il est important qu'en dépit de la distanciation et des autres mesures de sécurité que nous devons prendre dans une telle situation, nous n'oubliions pas d'aider les autres. En ce moment, en particulier, nous devons nous unir et nous soutenir mutuellement. C'est pourquoi je remercie tous ceux qui participent à notre action commune."

