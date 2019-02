Le triple champion ERC Kajetanowicz conserve des liens avec le championnat via BRR

Couronné trois fois consécutivement, Kajetan Kajetanowicz gardera des liens au niveau mondial avec le Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2019.

Champion d'Europe de 2015 à 2017, Kajetanowicz s'est associé avec Baumschlager Rallye & Racing pour piloter une toute nouvelle Volkswagen Polo GTI R5 durant sa seconde saison en championnat du monde après son accession depuis l'ERC.

S'il continuera à courir sous la bannière du LOTOS Rally Team avec son copilote Maciej Szczepaniak, son passage dans la structure de Raimund Baumschlager, pour une campagne de sept manches mondiales, met un terme à un très fructueux et long partenariat avec M-Sport Poland.

Équipe titrée en ERC avec Marijan Griebel, BRR préparera les voitures ce même Griebel et de Norbert Herczig, du MOL Racing team, en championnat d'Europe cette année et dès la manche d'ouverture, le Rallye des Açores, le mois prochain. Tous deux piloteront la nouvelle Polo.

“Un grand merci pour son soutien à notre partenaire stratégique, Grupa LOTOS, ainsi qu'à Delphi Technologies, Driving Experience et Pirelli”, dit Kajetanowicz.“Sans vous, ce ne serait qu'un rêve et pas la réalité. Je suis reconnaissant envers M-Sport Poland pour les cinq dernières années et les succès que nous avons partagés. Avec tout le LOTOS Rally Team, nous allons faire de notre mieux, nous ne voulons pas vous décevoir – nos supporters et tout le public polonais. Comment allons-nous faire ? Nous allons constamment rêver, y croire et travailler dur.”

Le premier rendez-vous pour Kajetanowicz sera le Tour de Corse, du 28 au 31 mars, un rendez-vous qu'il a disputé pour la première fois quand celui-ci était inscrit au calendrier de l'ERC en 2014.

