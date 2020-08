Magalhães, au volant d’une Hyundai i20 R5, s’est porté en tête de la course au titre en décrochant la victoire hier au Rali do Alto Tâmega avec 11''1 d’avance sur Armindo Araújo. Le champion en titre Ricardo Teodósio a pris la troisième place.



Le concurrent de pointe de l’ERC3 Junior qu’est Pedro Antunes s’est imposé en deux roues motrices avec sa Peugeot 208 Rally4 et son coéquipier Pedro Almeida s’est classé quatrième de la catégorie.



Magalhães a été trois fois champion du Portugal et s’est battu pour le titre ERC en 2017.



Photo :Hyundai Motorsport