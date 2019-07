L'espoir de l'ACCR Czech Rally Team qu'est Filip Mareš est de retour en forme dans la lutte en tête du Championnat FIA ERC1 Junior au Rally di Roma Capitale, retrouvant la confiance après un accident le week-end dernier en République tchèque.

Mareš a été engagé dans une course contre le temps pour être au départ en Italie après que sa ŠKODA Fabia R5 a subi de lourds dégâts au Rallye de la Bohême, nécessitant d'importantes réparations.

Il a par conséquent adopté une approche prudente sur la boucle matinale de ce samedi au Rally di Roma Capitale, et en a été récompensé par la tête en ERC1 Junior et la sixième place au général alors que d'autres ont connu des ennuis – y compris son rival pour le Chris Ingram, qui a rencontré un problème de freins arrière et concédé plus de 30 secondes.

“On a commencé prudemment à cause de l'accident bien sûr, mais on progresse palier par palier. On est de plus en plus confiants à chaque kilomètre”, a-t-il confié.

“On n'est pas très loin derrière Habaj et on garde la première place de l'ERC1 Junior, ce qui est l'objectif important pour nous, alors on peut être satisfaits pour l'instant.”

Une victoire et les points d'étape qui vont avec maintiendraient Mareš dans la course au titre ERC1 Junior avec sa manche nationale de l'ERC, le Barum Czech Rally Zlín du mois prochain.

The post Leader de l’ERC1 Junior, Mares revient bien après un accident appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.