Vic Elford, premier et seul pilote britannique à avoir remporté le FIA European Rally Championship, a envoyé un message de soutien à son compatriote Chris Ingram à l'aube du Rally Hungary, qui va conclure la saison.

Elford, qui a participé à 13 Grands Prix de Formule 1 lors d'une carrière polyvalente et très réussie, a remporté le titre ERC en 1967 avec une Porsche 911, un an avant sa victoire au Rallye Monte-Carlo au volant de la machine allemande (photo).



Dans son message à Ingram, leader du championnat ERC à l'aube de la finale à Nyíregyháza, Elford a écrit : “Il y a deux choses qui m'ont étonné lors des 50 dernières années : qu'aucun autre Britannique n'ait remporté le titre ERC et qu'aucun autre Britannique n'ait remporté le Rallye Monte Carlo. Je souhaite tout le succès du monde à Chris pour qu'il réussisse le premier des deux. Une fois que ce sera fait, il pourra commencer à réfléchir sérieusement au second.”



Elford a poursuivi : “Au fil des années, Chris, j'ai piloté des voitures incroyables, et les meilleures étaient généralement celles dont je gérais directement les réglages, mais j'en ai aussi piloté qui n'étaient pas si bonnes. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit un rallye ou une course, quand on me demandait auparavant ‘Comment pensez-vous que vous allez vous débrouiller ?’, ma réponse était toujours la même ; ‘Je vais gagner, bien sûr !’ – et plus d'une fois, même si je pilotais une voiture dépassée, je suis parvenu à lui faire surmonter ses limites – et à gagner – car je m'étais persuadé que j'allais le faire ! Fais-le pour moi en Hongrie, et je serai très fier de toi !”



Désormais âgé de 84 ans, Elford, prévoit de suivre la progression d'Ingram au Rally Hungary chez lui, aux États-Unis.



Photo :Porsche.de

The post Légende de l’ERC, Elford apporte son soutien au candidat au titre Ingram appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.