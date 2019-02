L’emblématique spéciale de Sete Cidades au programme des Açores pour l’ouverture de la saison ERC

L'emblématique spéciale de Sete Cidades sera une nouvelle fois la principale attraction du Rallye des Açores, qui ouvrira le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2019 du 21 au 23 mars.

Courue à deux reprises le samedi 22 mars, Sete Cidades comprend une portion spectaculaire autour du cratère d'un volcan, que Craig Breen, ancien vainqueur du Rallye des Açores, a décrit comme un des plus beaux spectacles de la discipline.

“Il n'y a probablement pas d'autre spectacle tel que Sete Cidades dans ce sport”, a déclaré Breen, qui s'est imposé aux Açores en 2015. “Piloter une voiture de rallye le long du cratère d'un volcan est une expérience incroyable, et ensuite, on a les spéciales du dernier jour qui donnent l'impression d'être dans une jungle. C'est un très beau rallye apprécié de tous les fans locaux, et le kilométrage est court, ce qui est bien aussi. C'est clairement un défi mais c'est une bonne expérience et un rallye sympa à gagner car il y a beaucoup de vainqueurs différents. J'adorerais le disputer à nouveau.”

Basé sur São Miguel, plus grande île de l'archipel du littoral atlantique, le Rallye des Açores a fêté son demi-siècle en 2015 et demeure l'un des rendez-vous les plus spectaculaires du calendrier international. Les spéciales étroites et ondulantes, caractérisées par leur surface sableuse, serpentent dans un décor à couper le souffle et une campagne luxuriante.

Alexey Lukyanuk s'est imposé aux Açores en 2018, sur la route du titre ERC. Des stars présentes et passées de championnat du monde, telles que Craig Breen, Kris Meeke, Andreas Mikkelsen, Juha Kankkunen, Markko Märtin et Bruno Thiry, figurent parmi la longue liste des vainqueurs.

Par ailleurs, d'autres changements pour 2019 incluent une toute nouvelle spéciale de 7,90 kilomètres sur la première étape, alors que le spectaculaire City Show de Ponta Delgada a été modifié.

Les organisateurs soutiennent une nouvelle fois les équipages avec l'envoi gratuit des voitures de rallye, des véhicules d'assistance et des pièces de rechange depuis le Portugal. L'engagement voit son prix réduit de 50 et 60 % pour les pilotes ERC1 et ERC2 respectivement, et il est gratuit pour les concurrents de la catégorie deux roues motrices dont fait partie l'ERC3.

Les équipages prévoyant de disputer le Rallye des Açores peuvent utiliser le lien suivant pour plus d'information sur la manche d'ouverture de la saison ERC :http://www.azoresrallye.com/documentation-for-competitors/.

