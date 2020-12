Mais comme il l’a expliqué après coup, ce résultat impressionnant n’aurait pas été possible sans les efforts de BMA Autosport, l’équipe dirigée par son père et ancien concurrent régulier de l’ERC, Bernard Munster.

“ En début de semaine, ça ne se présentait pas bien car nous avons tapé assez fort en test” , a expliqué Charles. “Mais grâce aux mécaniciens, nous sommes là – et merci à l’équipe, un immense merci à eux car ils ont fait un travail incroyable pour me permettre de prendre le départ.”

“ Mon père a trouvé une voiture [de remplacement] que nous avons pu utiliser et les mécaniciens ont tout transféré depuis la voiture de Mavisa Sport qu’on nous a prêté. Un grand merci à l’équipe et à Mavisa pour nous avoir fourni cette voiture.”

“ Dans les deux premières spéciales de la boucle, le moteur ne tournait que sur deux cylindres, nous avions un problème de bougie et en mode spéciale, ça ne fonctionnait pas du tout” , a détaillé le pilote luxembourgeois. “Nous avons dû faire les deux spéciales en mode liaison, mais avons continué d’attaquer car Amaury [Molle] n’était pas très loin derrière [après ses problèmes]. Nous avons remplacé la bougie sur la liaison et la voiture a parfaitement fonctionné ensuite.”

“C’était mon premier [rallye] ERC, nous avons persévéré et avions un bon rythme, toujours de plus en plus rapide. J’espère revenir, bien sûr, mais nous verrons plus tard.”