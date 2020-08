Au lieu de mettre sur pieds et de faire courir la célèbre super spéciale tracée dans les rues de Zlín, la ville hôte, ils sont montés à bord d’un bus Škoda 706 RTO avec le directeur de course, Miloslav Regner, pour un passage légèrement plus lent dans ce secteur chronométré du rallye.



Après ce petit tour, l’équipe organisatrice, incluant des membres du secrétariat et du contrôle du rallye, des chronométreurs et des superviseurs de spéciales, a organisé un Barum Czech Rally Zlín virtuel sur la spéciale de Komarov en utilisant la simulation Richard Burns Rally.



David Hrbáček a signé le meilleur temps devant Vojtečh Valenta et Martin Bill. Petr Linhart, qui est aussi le Coordinateur Teams de l’ERC, a été le quatrième plus rapide.