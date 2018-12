L’ERC 2019 prend forme après les décisions du Conseil Mondial de la FIA

Le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA s'est réuni à Saint-Petersbourg, en Russie, aujourd'hui (5 décembre). Plusieurs propositions présentées par la Commission FIA des Rallyes, dont certaines liées au Championnat d'Europe FIA des Rallyes, ont été approuvées. Voici un résumé de celles-ci.

Nouveau nom pour les catégories ERC Junior

Les championnats FIA ERC Junior Under 28 (moins de 28 ans) et FIA ERC Junior Under 27 (moins de 27 ans) changent de nom pour 2019, afin d'être en phase avec d'autres championnats territoriaux de la FIA. L'ERC Junior U28, pour les espoirs disposant d'une voiture de type R5, devient le Championnat FIA ERC1, alors que l'ERC Junior U27, soutenu par Pirelli et réservé aux jeunes talents pilotant une R2, est renommé Championnat FIA ERC3 Junior à partir de 2019.



L'ERC2 se renforce encore

Après sa saison la plus fructueuse en termes de nombre de participants, l'ERC devrait connaître une autre bonne saison en 2019, les autos répondant aux règlements techniques R4-K et RGT étant admises aux côtés des traditionnelles N4 telles que la Mitsubishi Lancer Evolution X et la Subaru Impreza STI.



Le calendrier 2019 approuvé

Le calendrier proposé pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2019 a été approuvé. Le voici :



Manche 1 : Rally Azores Airlines (Açores), 21-23 mars (ERC Junior), terre

Manche 2 : Rally Islas Canarias (Canaries), 2-4 mai (ERC Junior), asphalte

Manche 3 : Rally Liepāja (Lettonie), 24-26 mai (ERC Junior), terre

Manche 4 : Rallye de Pologne, 28-30 juin (ERC Junior), terre

Manche 5 : Rally di Roma Capitale (Italie), 19-21 juillet (ERC Junior), asphalte

Manche 6 : Rallye Barum Zlín (République tchèque), 16-18 août (ERC Junior), asphalte

Manche 7 : Rallye de Chypre, 27-29 septembre, terre

Manche 8 : Rallye de Hongrie 8-10 novembre, asphalte*



*L'inclusion du Rallye de Hongrie a été soumise à une inspection par la FIA, que le nouveau rendez-vous a passée avec succès.



Les pilotes ERC1, pilotes ERC3, équipes ERC et nations ERC comptabiliseront leurs six meilleurs scores, les pilotes ERC2 leurs quatre meilleurs, les pilotes ERC1 et ERC3 Junior leurs quatre meilleurs sur un total possible de six, les Ladies ERC leurs quatre meilleurs scores.

