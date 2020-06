L’ERC Barum Czech Rally Zlín a besoin de vous !

-

Les organisateurs du Barum Czech Rally Zlín font appel aux passionnés pour s'assurer de pouvoir célébrer le 50e anniversaire de leur épreuve cette année plutôt que la prochaine.

Ce haut lieu du Championnat d'Europe FIA des Rallyes doit fêter son demi-siècle du 28 au 30 août.

Cependant, l'événement a besoin de 140.000 euros pour se dérouler comme prévu et Miroslav Regner, directeur de course, a lancé un appel urgent aux passionnés et membres de la communauté des rallyes afin qu'ils apportent leur soutien d'ici au 30 juin, date à laquelle une décision sera prise concernant la prochaine phase de préparation.

Une vidéo d'explication est disponible en cliquant externalicihttps://youtu.be/5fBRE24AmkYNone.

Si vous êtes en mesure de faire un don, voici les détails nécessaires :

IBAN: CZ28 0800 0000 0058 8676 1329

BIC (SWIFT): GIBACZPX

