Les organisateurs de l'épreuve ont mis en place une compétition virtuelle pour le public afin de mettre au défi les pilotes tchèques Adam Březík et Miroslav Jakeš sur le jeu du Rallye Richard Burns.



Bien que le jeu de simulation ait 16 ans d'âge, il offre toujours une physique et une dynamique de pilotage de premier ordre, tandis que les modifications importantes apportées au jeu ont permis aux joueurs de tester des centaines de spéciales et de voitures de rallye.



Ainsi, les simracers ont pu comparer leurs performances à celles de Březík ou de Jakeš dans la dernière Škoda Fabia Rally2 Evo ou de la Peugeot 208 R2 sur les étapes classiques du Barum Czech Rally Zlín Zádveřice et Halenkovice.



Le Barum Czech Rally Zlín Online est lancé !

Mardi dernier, le Barum Czech Rally Zlín Online a démarré et se poursuivra jusqu'au dimanche 30 août, date à laquelle le vrai rallye aurait dû se terminer.



Le Barum Czech Rally Zlín Online utilise le jeu de rallye Richard Burns via un plug-in en ligne, RBR Czech, et compte comme quatrième manche de la série officielle de rallyes en ligne SONAX MMČR.



Ce championnat a été lancé au début de l'année et est réglementé par l'Autoclub de la République tchèque en tant que discipline sportive officielle. Il est ouvert aux concurrents internationaux, chaque manche de la série ayant attiré jusqu'à présent plus de 300 participants.



Des étapes célèbres à l'épreuve des simracers

Le Barum Czech Rally Zlín Online propose près de 90 kilomètres de compétition et commence par l'étape en ville, de nuit comme dans la vie réelle, suivie de plusieurs classiques, dont la très exigeante Semetín et Zádveřice.



Zádveřice sera familier aux concurrents de l'ERC, car des sections ont été utilisées lors des essais en vue des éditions 2017 et 2018 du Barum Czech Rally Zlín.



Komárov est un véritable classique du Barum Czech Rally Zlín qui a été utilisé dès 1974. Il présente tous les éléments qui caractérisent le Barum Czech Rally Zlín : des routes rapides et techniques, un asphalte bosselé et une adhérence imprévisible.



Ces dernières années, la partie de cette étape située entre Pohořelice et Komárov a fait partie de la spéciale d'essais libres et de qualification du Barum Czech Rally Zlín.



Comme dans la vie réelle, les concurrents virtuels devront faire face à des conditions météorologiques changeantes, du soleil éclatant à la pluie, ce qui augmente encore le défi.



Avec nos remerciements à Jakub Hofbauer. Photo : Czechrally.com