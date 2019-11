L’ERC conviendrait parfaitement à Devine

Callum Devine prévoit de rebondir sur son premier podium en FIA European Rally Championship pour disputer une campagne complète en 2020.

Devine fait partie de ceux qui ont excellé dans les conditions météorologiques délicates du Rally Hungary et a obtenu la troisième place au général avec une Hyundai i20 R5 exploitée par Hyundai Motorsport N, avec le soutien de sa fédération, Motorsport Ireland.



S'exprimant à l'arrivée à Nyíregyháza, Devine a déclaré : “L'ERC est notre projet principal pour l'an prochain si nous parvenons à rassembler le nécessaire. C'était un bon apprentissage pour nous de voir ce qui nous attend l'an prochain. Nous verrons où nous irons à partir de là.”



Devine concède également que son podium a dépassé ses attentes initiales. “Je ne pensais pas que participer à ce rallye [serait possible] car cela s'est fait à la dernière minute avec Hyundai Motorsport Customer Racing et Motorsport Ireland ; signer ce résultat est donc fantastique pour nous. Le rallye a été extrêmement difficile, sûrement le plus dur que j'aie jamais fait, pour Brian et moi. Je suis vraiment content.”



Le copilote Brian Hoy a ajouté : “Callum a vraiment tiré le meilleur de ce qu'on lui a donné ce week-end et a certainement fait très bonne impression. Nous sommes satisfaits.”

