Le FIA European Rally Championship 2019 reprend vie au Cyprus Rally du 27 au 29 septembre.

Depuis 1970, le Cyprus Rally met à l'épreuve les hommes et la mécanique. Bien que le format actuel soit un peu moins ardu que jadis, sous-estimer la nature éprouvante de ce monument du rallye serait une grosse erreur.



Bien que ce soit globalement un rallye sur terre, il y a des sections sur asphalte, et la température extrême est un facteur, aussi bien dans l'air qu'au sol.



Avec le retour à Nicosie pour 2019, les spéciales de montagne autour de la capitale sont à nouveau au programme. Cependant, la spéciale urbaine située dans la zone tampon contrôlée par les Nations Unies, entre les quartiers grecs et turcs de Nicosie, reste prévue lors de ce rallye qui compte à la fois pour le championnat européen et celui du Moyen-Orient.



Les quartiers généraux du rallye et le parc d'assistance seront basés à Nicosie, mais Larnaca continuera d'accueillir les cérémonies de départ et d'arrivée.



Le guide du rallye et la réglementation peuvent être consultés en cliquantici.

The post L’ERC Cyprus Rally 2019, c’est bientôt ! appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.