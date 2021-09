C’est un véritable festival d’action en direct que propose le 55e Rallye des Açores. Voici un rappel de ce qui vous attend pour la cinquième manche du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021.

Une couverture en direct, notamment depuis la caméra aérienne de l’ERC, sera assurée sur Facebook et YouTube, avec les commentaires et analyses des experts Julian Porter et Chris Rawes :

ES2 :Tronqueira 1 (21,89 km) à partir de 10h21 CET -2, vendredi 17 septembre sur Facebook, YouTube.



ES5 :Tronqueira 2 (21,89 km) à partir de 15h35 CET -2, vendredi 17 septembre sur Facebook, YouTube.



ES9 :Sete Cidades 1 (24,01 km) à partir de 10h54 CET -2, samedi 18 septembre sur Facebook, YouTube.



ES13 :Sete Cidades 2 (24,01 km) à partir de 15h53 CET -2, samedi 18 septembre sur Facebook, YouTube.

ERC Radio :en direct de la fin des spéciales, disponible sur FIAERC.com ou en téléchargeant l’application officielle de l’ERC.

NOUVEAU ! Retransmission par Azores Rallye TV en direct du 15 au 18 septembre sur YouTube.

Videos, news et chronométrage en direct :disponibles sur.



Réseaux sociaux :suivez l’ERC surInstagram,Twitter.



Temps forts étape 1 :Eurosport, 22h30 CET, vendredi 17 septembre (consultez les horaires par pays pour plus de détails).



Temps forts étape 2 :Eurosport, 0h00 CET, samedi 18 septembre (consultez les horaires par pays pour plus de détails).



ERC All Access:Eurosport, 22h40 CET, mardi 21 septembre (consultez les horaires par pays pour plus de détails).



