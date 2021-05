Le directeur général de M-Sport, Malcolm Wilson OBE, a souligné le rôle important que joue le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA dans la formation des futures stars de niveau mondial.

Le point de vue de Wilson, réputé pour sa capacité à dénicher de jeunes talents, sur la progression des carrières est très respecté dans le monde du rallye.



Il a profité de l’annonce de la campagne ERC 2021 de Callum Devine, faite hier (vendredi), pour soutenir le championnat en tant que« terrain d’essai »pour les pilotes qui en font un palier vers la scène mondiale.



« Le Championnat d’Europe des Rallyes est depuis longtemps un terrain d’essai pour les jeunes talents qui cherchent à s’imposer sur la scène mondiale, et c’est formidable de voir un autre jeune pilote choisir cette voie avec la Fiesta », a déclaré Wilson.« Nous connaissons Callum depuis plusieurs années maintenant, suite à de solides performances avec la Fiesta R2 dans le Championnat du Monde Junior des Rallyes junior et la Fiesta R5 en Irlande. Il a du talent, et je suis impatient de voir ce qu’il peut faire en s’attaquant à certains des rendez-vous les plus célèbres d’Europe avec la Fiesta Rally2. »



Le directeur sportif de l’équipe M-Sport Ford, Richard Millener, a ajouté :« C’est formidable de voir Callum de retour au volant de la Fiesta et j’ai hâte de voir ce qu’il peut faire cette année. Il a fait une excellente saison avec la Fiesta en 2019, terminant troisième au classement général de l’Irish Tarmac Rally Championship et obtenant sa première victoire à Donegal. Nous sommes tous impatients de le voir porter ces performances sur la scène européenne. Il a déjà effectué une année à ce niveau, et maintenant qu’il retrouve la Fiesta, nous voulons l’aider à franchir la prochaine étape. Il a acquis une première expérience et nous lui apporterons tout le soutien possible pour lui permettre d’exceller. La concurrence sera forte, mais Callum est un jeune pilote très déterminé et talentueux qui a le potentiel de surprendre quelques personnes cette année. »



Callum Devine et son copilote James Fulton débuteront leur campagne ERC, sur une Ford Fiesta Rally2 de M-Sport soutenue par la Motorsport Ireland Rally Academy, lors du 77e Rallye de Pologne, du 18 au 20 juin.



Pour plus d’information sur le soutien de M-Sport à l’ERC :

https://www.fiaerc.com/next-generation-rally3-cars-for-fia-erc-junior-champion-gets-fia-junior-wrc-prize-drive/



Photo :M-Sport

