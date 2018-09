L’ERC Junior U27 très ouvert en Pologne après un tonneau de Sesks

Le leader du Championnat FIA ERC Junior Under 27, Mārtiņš Sesks, est passé de la première à la dernière place de la catégorie au PZM Rallye de Pologne après un tonneau, et Sebastian Johansson a d'ores et déjà abandonné.

Jeune talent de l'ADAC Opel Rallye Junior Team, Sesks menait la catégorie des moins de 27 ans avec 6''1 d'avance sur son équiper Tom Kristensson, mais il est sorti de la route ce samedi matin à seulement 1,5 kilomètre de l'arrivée de la spéciale de Stare Juchy.

Sesks a pris une des ornières s'étant lourdement creusées dans les spéciales en Pologne, qui l'a envoyé en tonneau. Son Opel ADAM R2 a bloqué partiellement la route pour les voitures qui la suivaient, et, alors qu'il semblait devoir abandonner, il a atteint l'arrivée avec plus de 17 minutes de retard.

Cependant, la voiture a été grandement endommagée, mettant en doute la capacité de Sesks à disputer la spéciale suivante. Il en reste une à courir dans cette boucle matinale avant l'assistance de la mi-journée, et si Sesks n'est pas en mesure de l'atteindre, il devra abandonner.

Voilà qui procure une opportunité en or tant à Kristensson qu'à Éfren Llarena, du Rally Team Spain, tous deux en quête d'une première victoire en Junior U27. Ils sont actuellement premier et deuxième respectivement, séparés de 16''1.

Sebastian Johansson, également au volant d'une Opel, est sorti dans la même spéciale, lui et son copilote Jesper Elfver s'en tirant indemnes. Il tenait en respect le débutant en ERC Junior U27 Kacper Wróblewski pour la cinquième place.

