Le Rallye Team Spain titré en FIA ERC** avec le talents combiné de ses espoirs Bassas et Llarena

L’Italien a pris 30 départs en ERC entre 1968 et 1979, et signé une sixième victoire européenne en 1975.

En plus de gagner avec Fiat, Pinto a piloté des Lancia et des Ferrari en championnat d’Europe et s’est imposé au Portugal en championnat du monde deux ans après son triomphe européen.