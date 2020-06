-

Le promoteur du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Eurosport Events, se souvient aujourd'hui de Martin Holmes après le décès de ce respecté journaliste la semaine dernière.

Martin, qui était âgé de 80 ans, a couvert l'ERC durant plusieurs décennies, transmettant ses reportages toujours approfondis à de nombreux journaux et magazines du monde entier. Il a aussi consacré au championnat d'Europe des pages de son très renommé annuel, le Pirelli World Rallying.



Ces dernières années, Martin écrivait des news et résumés de l'ERC pour différents sites web et passait de réguliers coups de fil au bureau de presse du championnat européen quand il ne pouvait être présent en personne sur une épreuve.



En plus de sa carrière d'auteur et journaliste, Martin a couru avec succès comme copilote, prenant part à 32 rendez-vous de l'ERC et y faisant sa dernière apparition dans ce rôle au Rallye de Pologne 1979.



Martin laisse un fils et trois petites-filles.

ERC Déclaration d’Eurosport Events au sujet du Rallye ERC de Liepaja IL Y A 19 HEURES

The post L’ERC rend hommage à Martin Holmes appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Le Rally di Roma Capitale sera couru à fond en ERC, même sans la super spéciale d’Ostie HIER À 08:00