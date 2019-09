L’ERC se prépare pour la Super Spéciale de samedi à Chypre

Samedi, c'est le jour de la Super Spéciale du Rallye de Chypre, avec la confirmation que le tronçon, tracé dans les rues de Nicosie, la capitale du pays, figurera une fois de plus sur l'itinéraire de l'épreuve.

La Super Spéciale de Nicosie s'étend sur une distance de 3,52 kilomètres sur une combinaison de routes en asphalte et en gravier.



A partir de 17h07 heure locale le samedi 28 septembre, les équipages s'élanceront sur l'avenue Omirou avec une arrivée devant le quartier des tribunaux de Nicosie. En cours de route, les équipages traverseront la zone tampon des Nations Unies, qui sépare Chypre de la Chypre du nord.



Les organisateurs ont créé un certain nombre de points d'observation pour les spectateurs et ont beaucoup travaillé avec la police et les autorités locales pour minimiser les retards de circulation causés par la fermeture des routes.



Récents lauréats de la Super Spéciale de Nicosie

2018 : Dávid Botka/Márk Mesterházi (ŠKODA Fabia R5)

2017 : Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Ford Fiesta R5)

2016 : Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

