L’ERC soutient le Week-end des bénévoles de la FIA

Le Championnat d'Europe FIA des Rallyes est heureux de soutenir le Week-end des bénévoles 2019 de la FIA.

Se déroulant du 24 au 26 mai, le Week-end des bénévoles de la FIA célèbre tous ceux qui donnent de leur temps pour rendre le sport automobile possible tout autour du monde.

Capitalisant sur un week-end chargé en compétitions FIA, dix événements attireront l'attention sur les bénévoles et les remercieront pour une large variété de rôles essentiels qu'ils occupent, sans lesquels rien ne serait tout simplement possible en sport auto.

Tout au long du week-end, la communauté entière du sport automobile – des bénévoles aux officiels et au public en passant par les fans, les pilotes et les représentants des médias – sont encouragés à se joindre au mouvement et à montrer leur appréciation sur les réseaux sociaux.

En utilisant le hashtag #FIAVolunteersWeekend sur Twitter, Facebook et Instagram, ils seront invités à partager, durant ces deux jours, photos et souvenirs d'eux-mêmes en action, connectant entre eux les bénévoles à tous les niveaux et du monde entier – des courses de club aux championnats du monde.

Jean Todt, président de la FIA, a déclaré :“Les bénévoles sont les héros oubliés du sport automobile. Sans eux, tout simplement, nous ne serions pas en mesure de faire qu'il y ait des courses. Il est important pour la FIA de reconnaître leur cruciale contribution, et le Week-end des bénévoles met en lumière leur dur travail ainsi que leur implication pour assurer la sécurité et la réussite de rendez-vous du monde entier. C'est aussi une opportunité de promouvoir les bénéfices positifs que gagnent les bénévoles pour leur implication, et d'aider à attirer de nouvelles personnes vers le sport automobile.”

