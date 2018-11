L’ERC soutient #WdoR2018

Le Championnat d'Europe FIA des Rallyes soutient la Journée mondiale consacrée aux victimes des accidents de la route, qui est organisée aujourd'hui (18 novembre).

La WDR (en anglais) est commémorée chaque année le troisième dimanche en honneur aux plusieurs millions de personnes tuées et blessées sur les routes du monde entier, ainsi que les leurs familles, amis et nombreuses autres personnes affectées.

C'est aussi un jour lors duquel nous remercions les services d'urgence et réfléchissons au fardeau et au coût énormes de cette catastrophe quotidienne et continue pour les familles, les communautés et les pays, et aux moyens d'y mettre fin.

