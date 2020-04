L’ERC, “une étape naturelle et optimale” pour Marczyk

Miko Marczyk, de l'équipe ORLEN, a expliqué pourquoi son accession au Championnat d'Europe FIA des Rallyes de la FIA en 2020 est "naturelle et optimale".

Après avoir remporté le prestigieux titre RSMP (Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski) en 2019, Marczyk a identifié l'ERC comme son choix numéro un pour la progression de sa carrière.

"L'ERC est l'étape naturelle et la meilleure pour moi après le championnat de Pologne", a déclaré Marczyk, qui n'a commencé à courir qu'en 2016 avec rien de plus qu'une expérience limitée du karting en salle sur laquelle compter.

"Les rallyes en Pologne sont très bons, mais le niveau des routes et la compétition sont plus élevés en ERC que dans le championnat national. L'ERC est donc un bon endroit pour apprendre et se développer, mais aussi pour se battre avec d'autres jeunes pilotes de pays européens avant de passer à l'étape suivante."

"J'aimerais me développer rapidement au sein de l'ERC, c'est comme une grande aventure et j'espère que, pas à pas, je pourrai jouer un rôle au championnat."

