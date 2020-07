L’ERC vous dit tout ce que vous devez savoir sur… #1 L’Italie

-

L'Italie se préparant pour la manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020 du 24 au 26 juillet, voici tout ce que vous devez savoir sur la patrie d'Abarth, du triple champion ERC Luca Rossetti, de Pirelli, de la pizza et du Rally di Roma Capitale.

1 : Les trois couleurs du drapeau italien signifient l’espoir (le vert), la foi (le blanc) et la charité (le rouge).

ERC Rally di Roma Capitale ERC : faits et chiffres 19/07/2020 À 04:00

2 : Le comte Francesco Baracca, célèbre pilote de l'armée de l'air italienne durant la Première Guerre Mondiale, a inspiré le logo de Ferrari : le cheval cabré était peint sur le côté de ses avions.

3 : L'ancienne ville de Pompéi a été ensevelie sous quelque six mètres de cendres volcaniques et de pierre ponce à la suite de l'éruption du Vésuve en 79 ap. J.-C.

4 : Naples était l'endroit où il fallait être en 1860 car c'est à cette époque que la pizza, l'une des exportations les plus célèbres d'Italie, y a été inventée.

5 : La consommation de pâtes n'est pas sans règles. Par exemple, les Italiens ne mangent jamais de pastaavec une cuillère, avec du poulet comme ingrédient ou avec du ketchup.

6 : La liste des personnages célèbres d'Italie est infinie et comprend Marco Polo, Léonard de Vinci ou Michel-Ange.

7 : Le gelaton'est pas seulement de la glace, c'est une glace à faible teneur en matière grasse, servie à une température plus chaude et avec moins d'air.

8 : Comme son nom l'indique, Candido Enzo Jacuzzi est l'homme qui a inventé le bain à remous.

9 : Les pilotes italiens ont remporté 23 titres de champion d'Europe des rallyes de la FIA, soit plus que tout autre pays.

10 : Raffaele Pinto est devenu le premier champion italien de l'ERC en 1972, tandis que la saison triomphale de Luca Rossetti en 2011 a fait de lui le plus récent champion d'Europe du pays.

En bref

1 : La Torre UniCredit, à Milan, est le plus haut bâtiment d'Italie avec 231 mètres.

2 : L'opéra est né en Italie au XVIe siècle.

3 : Le Pô est le plus long fleuve d'Italie avec 652 kilomètres.

4 : Rome est la plus grande ville d'Italie, la Sicile sa plus grande île.

5 : L'Etna, en Sicile, est le volcan le plus actif d'Europe.

6 : L'Italie est en tête du classement au nombre de sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO (avec 54).

7 : La ville de Venise est construite sur 117 îles.

8 : Seul le Brésil a remporté plus de Coupes du Monde de la FIFA que l'Italie (cinq contre quatre).

9 : L'animal national de l'Italie est le loup gris.

10 : L'acronyme FIAT signifie Fabbrica Italiana Automobili Torino.

The post L’ERC vous dit tout ce que vous devez savoir sur… #1 L’Italie appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Fourmaux bientôt en mission à l’approche du Rally di Roma Capitale en ERC 18/07/2020 À 16:00