L’ERC vous dit tout ce que vous devez savoir sur… #2 Lettonie

Le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA se rendant cette semaine en Lettonie, voici ce que vous devez savoir sur ce pays et la ville hôte de Liepāja.

1 : Ne soyez pas surpris si Reinis Nitišs et Mārtiņš Sesks, deux grands talents du sport automobile letton, se retrouvent devant un bol de soupe à l'oseille servi avec du pain au rupjmaize à la fin de la première étape du Rallye de Liepāja. Après tout, ce sont des aliments de base en Lettonie.

2 : Sesks, champion FIA ERC3 et ERC3 Junior, avait quatre ans lorsque la Lettonie a intégré l'Union européenne en 2004. Nitišs, double champion d'Europe de Rallycross de la FIA, avait neuf ans...

3 : Le Rallye de Liepāja est basé autour de Talsi – connue sous le surnom de “Ville sur neuf collines” – et Liepāja donc, la Ville du vent en raison de sa proximité avec la mer Baltique.

4 : Le sport est une affaire importante pour les Lettons et les résidents de Liepāja en particulier. En plus de la visite annuelle de l'ERC, le centre Olympique local accueille différentes disciplines dont l'athlétisme, le basket-ball, la boxe, le hockey sur glace, la natation, le tennis et la lutte.

5 : Māris Štrombergs est l'athlète olympique letton le plus titré grâce à ses médailles d'or en BMX en 2008 et 2012.

6 : Liepāja abrite non seulement la manche lettone de l'ERC et une inhabituelle plage de sable blanc, mais aussi le plus ancien théâtre du pays.

7 : En plus du vieux théâtre, l’orchestre symphonique de Liepāja (LSO) est le plus ancien orchestre des États baltes, ses origines remontant à 1881.

8 : Le LSO se produit dans la salle de concert “Grand Ambre”, installation splendide qui fait la fierté de la Lettonie.

9 : Il a fallu 1h40'31''9 à Oliver Solberg pour remporter le Rallye de Liepāja en 2019, alors que le temps de vol entre la capitale, Riga, et Liepāja n'est que de 27 minutes.

10 : Le bord de mer de Liepāja mesure trois kilomètres et regorge de quelque 140 espèces d'arbres locales et étrangères différentes.

En bref

1 : La Lettonie a près de 500 kilomètres de côtes.

2 : Pendant une courte période en 1919, Liepāja a été la capitale de la Lettonie.

3 : Quelque 450 chorales ont participé aux World Choir Games à Riga en 2014.

4 : La même année, Riga a été nommée capitale européenne de la culture.

5 : Plus d'un tiers de la population lettone vit dans la capitale.

6 : Il y a 800 points de connexion gratuite à internet dans Riga, et ce chiffre est en augmentation.

7 : La Ventas Rumba, à Kuldīga, est la plus grande cascade d'Europe.

8 : L'Union soviétique a reconnu l'indépendance de la Lettonie en 1991.

9 : Le tailleur d'origine lettone Jacob Davis est crédité d'avoir inventé le denim en 187.

10 : La première ligne de tramway électrique des pays baltes a été ouverte en 1899 à Liepāja.

