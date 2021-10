Les 25 pilotes de la catégorie-reine RC2 les plus rapides dans la Spéciale de qualification du Rallye Serras de Fafe e Felguieras participeront à la sélection de l’ordre de départ, suivant l’application d’une dérogation au règlement pour la sixième manche de la saison 2021 du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Cela signifie que les pilotes de toutes les voitures de type Rally2 et Rally2 Kit classées lors de la Spéciale de Qualification de cet après-midi devront choisir leur position de départ à partir de 18h00, heure locale, pour l’étape d’ouverture de samedi.



Avant le 55e Rallye des Açores, où la même dérogation a été accordée, les 15 premiers pilotes classés dans la Spéciale de Qualification prenaient part à la sélection de l’ordre de départ. Cependant, pour éviter que certains enregistrent des chronos plus lents pour finir en dehors du top 15 et être parmi les premiers à choisir leur position sur la route, les organisateurs des manches sur terre peuvent désormais demander une dérogation pour faire passer de 15 à 25 le nombre des participants à cette sélection de l’ordre de départ.

ERC La Spéciale de Qualification du Rally Serras de Fafe e Felguieras en direct sur ERC Radio IL Y A 18 MINUTES

ERC Ce vendredi sur le Rally Serras de Fafe e Felguieras en ERC IL Y A 8 HEURES