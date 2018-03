Les as de l’ERC enflamment le City Show

Le public s'est regroupé par milliers ce soir (mercredi ) pour le City Show de Ponta Delgada, le Championnat d'Europe FIA des Rallyes investissant les rues de la capitale, São Miguel.

Cette démonstration non chronométrée avait pour but de présenter le Rallye Azores Airlines aux résidents avant que la compétition ne débute vraiment, jeudi après-midi.



En plus d'attirer des milliers de fans, l'événement a été retransmis en direct sur les télévisions locale et nationale, ainsi que sur internet.