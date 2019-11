Les as de l’ERC face à de nombreuses stars hongroises avec 114 engagés pour conclure la saison

Les organisateurs du Rally Hungary ont publié la liste des engagés pour la manche décisive du 2019 FIA European Rally Championship, et l'on retrouvera 29 voitures R5 de pointe sur les spéciales asphaltées autour de la ville hôte, Nyíregyháza.

Leader du championnat, Chris Ingram est rejoint par ses rivaux pour le titre Łukasz Habaj et Alexey Lukyanuk, tandis que de nombreux héros hongrois ont répondu présent pour le rallye à venir.



Parmi eux, le quadruple champion de Hongrie Norbert Herczig, le nouveau champion Ferenc Vincze, le champion 2018 András Hadik et Tibor Érdi Jr, double champion d'ERC2. Parmi les autres noms qui figurent sur la liste des engagés, on retrouve János Puskádi, Frigyes Turán et Róbert Bútor, vainqueur de 13 titres hongrois dans sa catégorie.



Andrea Nucita et Dariusz Poloński se battront pour remporter l'Abarth Rally Cup inaugural en ERC, tandis que le Hongrois Mátyás Nagy les affrontera pour les points en ERC2.



Erik Cais est le mieux classé des pilotes ERC3, accompagné par Orhan Avcioglu, Marijan Griebel et le local de l'étape qu'est Miklós Csomós. La Britannique Nabila Tejpar et Ekaterina Stratieva seront en quête des honneurs de l'ERC Ladies’ Trophy.



Avec les 38 engagés à l'international et ceux des catégories nationale et historique, ce premier Rally Hungary a attiré 114 concurrents, dont 29 voitures R5 parmi lesquelles des Citroën, Ford, Hyundai, Peugeot, ŠKODA et Volkswagen.



