Les as de l’ERC3 s’attaquent à d’expérimentés locaux

Quatre pilotes de points de la catégorie ERC3 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes vont affronter deux pilotes locaux très expérimentés, cette semaine au Rallye de Chypre.

Orhan Avcioglu (Turquie) et les débutants sur ce rendez-vous que sont Florian Bernardi (France), Erik Cais (République tchèque) et Efrén Llarena (Espagne), vont défier Christos Mannouris et Konstantinos Televantos – qui comptent neuf participations au Rallye de Chypre à eux deux.

Ekaterina Stratieva visera elle aussi les points en ERC3 à Chypre. Comme Bernardi, Cais et Llarena, la Bulgare courra pour la première fois sur l'île.

Le Rallye de Chypre débutera vendredi après-midi à Larnaca et comprendra 12 épreuves spéciales pour une distance chronométrée de 199,76 kilomètres.

