Les as suédois de l’ERC et du WTCR réunis

Mattias Adielsson et Johan Kristoffersson, qui représenteront la Suède respectivement en Championnat d'Europe FIA des Rallyes et en WTCR – Coupe du Monde FIA des Voitures de Tourisme présenté par OSCARO, cette saison, ont terminé sur le podium du SM-Sprint Vinter, dans leur pays, hier.

Diffusé en direct à la télévision suédoise, l'événement est constitué d'une spéciale de 4,6 kilomètres à parcourir quatre fois. Kristoffersson a décroché la victoire avec sa Volkswagen Polo GTI R5, et Adielsson s'est classé troisième à 5,7 secondes avec la Citroën C3 R5 de Saintéloc Racing qu'il pilotera cette année pour sa première campagne en ERC1 Junior. Patrick Flodin a pris la deuxième place sur sa ŠKODA Fabia R5 à 1,3 seconde de Kristoffersson.

L'ERC et le WTCR / OSCARO ont pour promoteur commun Eurosport Events. Le Rallye des Açores doit ouvrir la saison ERC 2019 du 21 au 23 mars, alors que la Course WTCR du Maroc sera la première des 30 manches, réparties sur dix week-ends, du WTCR / OSCARO entre le 5 et le 7 avril.

Photo : @bylineandrea

