Les candidats au titre ERC : #1 Chris Ingram

C'est un dénouement passionnant au FIA European Rally Championship 2019 qui s'annonce en Hongrie la semaine prochaine (du 8 au 10 novembre). FIAERC.com vous présente les trois candidats au titre – Łukasz Habaj, Chris Ingram et Alexey Lukyanuk – et leur pose des questions clés à l'aube du rallye basé à Nyíregyháza.

Commençons par le leader du championnat, Chris Ingram (Toksport WRT) de Grande-Bretagne.



Que représenterait le titre ERC pour vous ?“Remporter l'ERC serait l'accomplissement de l'ambition d'une vie. Cela signifierait beaucoup à mes yeux de pouvoir me réveiller tous les jours en ayant réalisé un rêve, cela me donnerait énormément de confiance en moi et de satisfaction. Il n'y a rien de plus important pour moi.”



Comment est-ce que cela changerait votre vie ?“Gagner ferait une énorme différence pour moi personnellement et pour ma carrière, cela me donnerait une immense fierté. Avoir le titre ERC à mon actif serait une énorme opportunité d'utiliser cette notoriété pour me faire connaître bien mieux au Royaume-Uni et en Europe ; j'espère que cela m'aiderait à franchir un cap dans ma carrière en 2020.”



À votre avis, que devez-vous faire pour remporter le titre ?“Je vais piloter avec constance et rapidité, comme à Barum, et je pense que cela suffira. J'ai également besoin d'une voiture et une écurie compétitives, comme nous l'avons toujours été. En termes de résultats, si Alexey gagne, il faut que je monte sur le podium. Si Łukasz gagne, il faut que je finisse deuxième derrière lui, ou devant eux deux.”



Lequel de vos deux rivaux pour le titre craignez-vous le plus ?“Je ne crains personne. Je cours contre moi-même et je veux devenir la meilleure version de moi-même possible. Cependant, j'ai un immense respect pour Alexey, Łukasz et leurs copilotes. Si je devais donner un pilote, je dirais Alexey parce qu'il a déjà été champion et qu'il pilote à un rythme féroce.”



Comment allez-vous vous préparer pour ce rallye ?“Nous allons tester avant, ce qui sera crucial, et faire notre préparation habituelle. D'un point de vue psychologique, je suis enthousiaste, détendu et confiant ; c'est ce dont j'ai le plus besoin.”



CHRIS INGRAM EN BREF :



Date de naissance :07/07/94 (25 ans)

Nationalité :Britannique

Copilote :Ross Whittock (Grande-Bretagne)

Équipe :Toksport WRT

Voiture :ŠKODA Fabia R5 Evo



Position :PremierPoints :135Meilleur résultat en 2019 :2e (Chypre)



Habitué de l'ERC depuis 2014, Ingram a été couronné en ERC3 Junior lors d'une finale à rebondissements en 2017 et a failli récidiver en ERC1 Junior l'année suivante. Fils de l'ancien pilote de rallye national Jon Ingram, Chris Ingram a abordé 2019 avec un objectif à l'esprit : devenir le premier Britannique à remporter le titre européen depuis Vic Elford en 1967. Ingram a par ailleurs été récompensé par de nombreux awards au fil de sa carrière, notamment le Colin McRae Flat Out Trophy pour une performance héroïque au Circuit of Ireland Rally 2014, qui s'était achevé dans un violent accident.



SA CARRIÈRE EN UN COUP D'ŒIL :

2018 :2e (1 victoire), ERC Junior U28 ; 5e, ERC ; 6e, Baltic Rally Trophy ; 25e, WRC2

2017 :1er (3 victoires), ERC Junior U27 ; 1er (3 victoires), ERC3

2016 :1er (1 victoire), ERC3 ; 2e (1 victoire), ERC Junior ; 12e, German DRM, catégorie 2WD

2015 :4e (1 victoire), ERC3 ; 5e (1 victoire), ERC Junior

2014 :7e, ERC Junior/ERC 2WD ; 15e, Volant Peugeot



RÉSULTATS ERC 2019 :

Azores Rallye :3e (1er, ERC1 Junior)

Rally Islas Canarias :2e (2e, ERC1 Junior)

Rally Liepāja :4e (3e, ERC1 Junior)

PZM Rally Poland :Abandon (mécanique)

Rally di Roma Capitale :6e (2e, ERC1 Junior)

Barum Czech Rally Zlín :3e (2e, ERC1 Junior)

Cyprus Rally :2e

The post Les candidats au titre ERC : #1 Chris Ingram appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.