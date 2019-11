Les candidats au titre ERC : #2 Łukasz Habaj

FIAERC.com vous présente les trois candidats au titre 2019 du FIA European Rally Championship à l'aube de la dernière manche de la saison, en Hongrie du 8 au 10 novembre.

Łukasz Habaj, deuxième derrière Chris Ingram et devant Alexey Lukyanuk au classement général, répond aux questions clés avant le début du Rally Hungary sur asphalte dans la ville de Nyíregyháza.



Que représenterait le titre ERC pour vous ?“Je suis juste concentré sur le fait d'atteindre le meilleur niveau de performance possible. C'est une opportunité assez incroyable, donc mieux vaut ne pas y penser pour l'instant.”



Comment est-ce que cela changerait votre vie ?“Cela récompenserait de nombreuses années de dur travail et d'énormes sacrifices pour moi et de nombreuses personnes dans mon entourage. Peut-être que cela aiderait le rallye à redevenir populaire dans mon pays.”



À votre avis, que devez-vous faire pour remporter le titre ?“Rester calme et faire la meilleure performance de ma vie, ce pour quoi je me suis préparé pendant de nombreuses années.”



Lequel de vos deux rivaux pour le titre craignez-vous le plus ?“Je ne crains personne. Je pense que mes deux plus proches rivaux sont aussi dangereux l'un que l'autre. Alexey parce qu'il est incroyablement rapide, Chris parce qu'il est rapide, constant et a plus de points. Mais franchement, je respecte tous mes autres concurrents également, et j'espère qu'ils vont pouvoir tenir le rythme de mes opposants les plus proches, car cela accroîtra mes chances. Il est clair que ce sera un rallye très intéressant.



Comment allez-vous vous préparer pour ce rallye ?“Nous avons fait une très bonne séance d'essais en participant au Vsetin Rally. Je suis sûr que cela aidera.”



ŁUKASZ HABAJ EN BREF :



Date de naissance :29/04/75 (44 ans)

Nationalité :Polonais

Copilote :Daniel Dymurski (Pologne)

Équipe :Sports Racing Technologies

Voiture :ŠKODA Fabia R5



Position :DeuxièmePoints :116Meilleur résultat en 2019:1er (Açores)



SA CARRIÈRE EN UN COUP D'ŒIL :

2018 :11e, ERC ; 7e, Pologne ; 12e, Baltique

2017 :10e, ERC

2016 :15e, ERC ; 12e (1 victoire), ERC3 ; 7, Pologne

2015 :1er (3 victoires), Pologne

2014 :3e (2 victoires), Pologne



RÉSULTATS ERC 2019 :

Azores Rallye :1er

Rally Islas Canarias :3e

Rally Liepāja :5e

PZM Rally Poland :3e

Rally di Roma Capitale :16e

Barum Czech Rally Zlín :Abandon (arceau de sécurité endommagé)

Cyprus Rally :4e

