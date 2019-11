Les candidats au titre ERC : #3 Alexey Lukyanuk

Le troisième et dernier candidat au titre 2019 du FIA European Rally Championship est le champion en titre Alexey Lukyanuk.

Moins d'une semaine avant le début du Rally Hungary, qui va conclure la saison à Nyíregyháza, le Russe répond aux questions clés, évoquant notamment la menace que représentent ses rivaux Chris Ingram et Łukasz Habaj.



Que représenterait le titre ERC pour vous ?“Bien sûr, ce serait un bon résultat cette saison pour tous nos efforts ainsi que pour nos sponsors et nos fans. Pour moi, ce serait un second titre en ERC.”



Comment est-ce que cela changerait votre vie ?“Quand cela arrive pour la première fois, c'est peut-être plus enthousiasmant et cela apporte quelque chose. Pour nous, concrètement, cela ne change rien, tout reste pareil, il n'y a pas beaucoup d'argent pour le programme suivant.”



À votre avis, que devez-vous faire pour remporter le titre ?“C'est très simple : marquer beaucoup plus de points que nos rivaux, c'est tout. Ce n'est pas si dur en termes de stratégie, nous devons marquer le maximum et voir ce qui se passera.”



Lequel de vos deux rivaux pour le titre craignez-vous le plus ?“Je ne crains personne.”



Comment allez-vous vous préparer pour ce rallye ?“Comme toujours nous cherchons les informations sur le lieu et les spéciales. Nous faisons aussi notre préparation physique habituelle. Bien sûr, nous travaillons sur les réglages, en essayant de faire quelque chose de plus pour les conditions imprévisibles. Mais c'est vraiment la routine.”



ALEXEY LUKYANUK EN BREF :



Date de naissance :12/12/80 (38 ans)

Nationalité :Russe

Copilote :Alexey Arnautov (Russie)

Équipe :Saintéloc Junior Team

Voiture :Citroën C3 R5



Position :TroisièmePoints :107Meilleur résultat en 2019 :1er (Pologne)



SA CARRIÈRE EN UN COUP D'ŒIL :

2018 :1er (3 victoires), ERC ; 5e République tchèque

2017 :4e (1 victoire), ERC

2016 :2e (2 victoires), ERC ; 6e (1 victoire), ERC2 ; 11e (1 victoire), Russie

2015 :3s (2 victoires), ERC ; 6e (1 victoire), ERC2

2014 :5e (1 victoire), ERC Production Cup ; 1er (4 victoires), Russie ; 1er (4 victoires), Estonie



RÉSULTATS ERC 2019 :

Azores Rallye :Abandon (accident)

Rally Islas Canarias :Abandon (mécanique)

Rally Liepāja :2e

PZM Rally Poland :1er

Rally di Roma Capitale :4e

Barum Czech Rally Zlín :15e

Cyprus Rally :Abandon (mécanique)

