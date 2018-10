Les candidats au titre ERC Junior U28 avant le final de Liepāja

Nikolay Gryazin, Chris Ingram et Fabian Kreim vont s'affronter pour remporter le Championnat FIA ERC Junior des moins de 28 ans (Under 28) au Rally Liepāja cette semaine. Voici ce que le trio de stars en devenir pilotant des R5 avait à dire avant la rapide finale lettone sur terre.

Nikolay Gryazin (leader du championnat, 130 points)

“Je veux faire une bonne course en Lettonie. Nous espérons gagner le titre ERC Junior Under 28 et le rallye lui-même, comme l'année dernière, et nous espérons que tout se passera comme prévu ! Même si nous n'allons pas attaquer au maximum absolu pour l'U28, nous viserons si possible aussi la victoire au général. Mais je dois être prudent, car c'est la dernière chance de marquer des points.”

Chris Ingram (deuxième position, 123 points)

“On doit gagner ce rendez-vous. On doit juste y aller à fond mais cela va être incroyablement difficile à faire. On a appris beaucoup en Pologne et on s'est beaucoup améliorés, alors on ne sait jamais. C'était génial de voir à quel point notre voiture est rapide en fait, c'était une expérience géniale et on est impatients de finir l'année, espérons-le, sur une bonne note – et de voir si nous reviendrons l'année prochaine. Ça dépend de ce qu'il se passera en Lettonie. Cette année reste ma première sur une R5 mais on parvient à décrocher des podiums et ça impressionne des gens. En Lettonie, on va avant tout essayer de gagner le titre et d'être avec [Nikolay] Gryazin, mais je peux vous dire que ce sera difficile car il est sur un rythme mondial en ce moment.”

Fabian Kreim (troisième position, 122 points)

“Je ne pense pas avoir les meilleures cartes dans la lutte pour le championnat, honnêtement. Nous sommes redescendus en troisième position et avons beaucoup moins d'expérience que Nikolay [Gryazin] et Chris [Ingram]. Mais nous promettons de nous battre jusqu'à la toute fin. Espérons pouvoir trouver un bon rythme puis essayer d'apprendre autant que possible sur la terre.”

