Les champions polonais de l’ERC

Les succès de la Pologne dans le championnat d'Europe des rallyes de la FIA sont largement connus après le récent triplé de Kajetan Kajetanowicz.

Kajetanowicz n'a toutefois pas été le premier champion polonais de l'ERC, comme l'atteste cette visite aux archives.

Premier champion

Sobiesław Zasada a remporté la couronne en 1966 et 1967 avant de triompher une troisième fois en 1971. Il a également été vice-champion à trois reprises et a couru en voiture et à moto.

Fin à une longue attente

Krzysztof Hołowczyc a apporté une médaille ERC de plus à la Pologne lorsqu'il a remporté le titre européen en 1997. Dix ans plus tard, il est devenu membre du Parlement européen.

Un triplé record

Alors que des pilotes comme Zasada et l'Italien Luca Rossetti ont trois titres ERC à leur actif, seul Kajetan Kajetanowicz a remporté la couronne trois années de suite, un exploit qu'il a réalisé entre 2015 et 2017 avec le LOTOS Rally Team.

Un champion de classe

Wojciech Chuchała est peut-être le champion polonais oublié de l'ERC mais cela ne dévalorise en rien son exploit. Plutôt que de remporter la couronne générale, Chuchała a pris d'assaut la catégorie ERC2 en 2016, remportant les plus grands honneurs grâce à cinq victoires de classe.

Un autre type de champion

Robert Kubica, vainqueur d'un Grand Prix, s'est attaqué à certaines épreuves de l'ERC entre 2013 et 2014, alors qu'il se remettait d'une grave blessure. Il a obtenu plusieurs victoires en spéciale et a remporté l'Internationale Jänner Rallye.

Le vice-champion

Dariusz Poloński s'est battu pour la première Abarth Rally Cup, terminant deuxième derrière Andrea Nucita au classement final.

Le plus proche du titre

Łukasz Habaj a excellé tout au long de la saison 2019 et a laissé échapper de justesse la couronne européenne lors de la dernière manche en Hongrie au mois de novembre.

Un pour l'avenir ?

Miko Marczyk est la nouvelle étoile des rallyes polonais, ayant décroché le titre national la saison dernière. Il n'a que 24 ans, et c'est sous la bannière de l'équipe ORLEN que Miko Marczyk courra en ERC sur une ŠKODA cette année.

The post Les champions polonais de l’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.