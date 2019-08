Les changements faits par Toksport boostent Avcioglu en ERC3

Orhan Avcioglu a crédité son équipe du Toksport WRT pour des changements de set-up qui ont aidé son retour en forme au Barum Czech Rally Zlín.

Le pilote turc était 13e en ERC3 après la première étape mais il est remonté à la dixième place à l'arrivée de cette manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.



“Le dimanche a été bien meilleur que le samedi, on a fait quelques changements de set-up le soir et ça a bien fonctionné. On a attaqué un peu plus, on a trouvé u réglage idéal et les temps se sont améliorés”, a-t-il déclaré.

