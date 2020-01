Les chiffres de SRT, écurie d’ERC, sont impressionnants

Équipe de pointe en FIA European Rally Championship, Sports Racing Technologies a révélé les efforts nécessaires au succès.

Ayant guidé Nikolay Gryazin au sacre ERC1 Junior en 2018, l'écurie lettone a ensuite fait de Łukasz Habaj un candidat au titre au général ; le pilote polonais a remporté sa première victoire et a joué le championnat 2019 face à Chris Ingram et à Alexey Lukyanuk.



Les activités de SRT incluent un certain nombre de championnats et de catégories, avec des chiffres de fin de saison particulièrement impressionnants.



En 2019, SRT a…



Concouru dans 21 pays

Participé à 113 rallyes

Préparé 13 voitures

Fait rouler 16 pilotes

Parcouru 19 323 kilomètres en spéciale

Effectué 58 journées d'essais

Employé 35 personnes

Participé à sept championnats

Signé 56 podiums

