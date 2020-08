Les clients Hyundai impressionnent lors d’un autre rallye italien sur asphalte

-

Plusieurs pilotes du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA étaient parmi les 16 disposant d'une Hyundai i20 R5 au Rally di Alba, le week-end dernier en Italie.

Dans la foulée de sa quatrième place au Rally di Roma Capitale qui a ouvert la saison ERC le mois dernier, et passant du Team MRF Tyres au BRC Racing Team pour cet autre rendez-vous asphalte, le quintuple vainqueur en ERC Craig Breen était au top de sa forme. L'Irlandais a décroché cinq victoires en spéciale sur neuf pour s'imposer au général avec son copilote et compatriote Paul Nagle.

Breen a ainsi battu une ribambelle de talentueux rivaux parmi lesquels le vice-champion ERC3 Junior 2017, Jari Huttunen, un vainqueur et détenteur de plusieurs podiums en Championnat du Monde des Rallyes, Dani Sordo, et le triple champion ERC Luca Rossetti. Ceux-ci se sont classés deuxième, troisième et quatrième respectivement.

Les pilotes Hyundai Motorsport Customer Racing Junior, Ole Christian Veiby et Grégoire Munster, ont terminé huitième et neuvième, portant à six le nombre de i20 R5 dans le top 10. Munster a ainsi confirmé ses bons débuts en ERC1 Junior au Rally di Roma Capitale.

