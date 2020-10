Quatorze diffuseurs de cinq continents (Afrique, Asie, Europe, Océanie et Amérique du Sud) ont pour l’instant signé pour retransmettre le passionnant spectacle de l’ERC.

Cette couverture spectaculaire s’ajoute à une importante programmation sur Eurosport dans plus de 70 pays d’Asie et d’Europe. Celle-ci intègre un résumé quotidien de chaque étape des manches de l’ERC, ainsi que le magazine ERC All Accessdiffusé le jeudi soir suivant chaque rendez-vous.