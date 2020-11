Les fans du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA sont invités à suivre le Rally Islas Canarias depuis chez eux après qu’il ait été désigné comme un événement se déroulant sans public, conformément aux restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

Chaque année, cette manche insulaire du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA attire des milliers de spectateurs sur le bord des spéciales.

Toutefois, conformément aux directives du ministère de la Santé du gouvernement local, la 44e édition de l’épreuve – dont la séance d’essais officielle aujourd’hui – se déroule à huis clos, les organisateurs du Rallye des Canaries implorant les fans de ne pas s’approcher des routes.

Dans un communiqué, l’organisation “demande instamment aux fans leur compréhension et, surtout, leur collaboration. Si les conditions de contrôle sanitaire et de sécurité indiquées ne sont pas remplies, le directeur de course, à la demande de l’autorité compétente, suspendra l’activité prévue.”

“Pour garantir le bon déroulement de cette épreuve dans chacune de ses zones, le 44e Rally Islas Canarias bénéficiera du soutien de la Guardia Civil, tant pour la circulation que pour l’ordre rural et public, ainsi que de la police locale, nationale et canarienne. Des membres de la protection civile de chacune des municipalités concernées y participeront également, ainsi que les propres commissaires de l’organisation.”

Comment suivre le Rally Islas Canarias depuis chez soi

Bien que l’accès aux spéciales ne soit pas autorisé aux spectateurs, ceux-ci pourront néanmoins suivre toute l’action à partir de ce jeudi jusqu’à samedi. Voici comment :

La conférence de presse précédant l’événement sera retransmise en direct sur Facebook et YouTube à partir de 17 h 45, heure locale, le jeudi 26 novembre. Elle se déroulera en anglais et en espagnol.

Le vendredi 27 novembre, l’ES1 sera retransmise en direct sur Facebook et YouTube à partir de 10 h 19, suivie de l’ES8 à 16 h 10.

La RFEDA, l’organisme dirigeant du sport automobile espagnol, organise un flux en direct de l’ES9, Las Palmas de Gran Canaria – DISA, à 18 h 33.

Le samedi 28 novembre, l’ES11 (10 h 29) et l’ES17 (15 h 45) seront également retransmises en direct sur externalFacebookhttps://www.facebook.com/FiaEuropeanRallyChampionship/Noneet YouTube.

La couverture des spéciales en direct par l’ERC comprend des images aériennes et filmées sur la ligne d’arrivée des spéciales où les reporters Julian Porter et Chris Rawes recueilleront les réactions instantanées des principaux pilotes.

Les temps forts de la journée seront diffusés sur Eurosport et Eurosport Player à 23 h CET le vendredi et à 0 h 30 CET le samedi, alors qu’un certain nombre de vidéos seront mises en ligne sur FIAERC.com et YouTube avant, pendant et après le rallye.

Le magazine ERC All Accesssera diffusé sur Eurosport à 0 h 30 CET le 2 décembre, et le long résumé Rally Reviewsera distribué aux diffuseurs mondiaux.

Televisión Canaria diffusera un programme de 70 minutes à 18 h, heure locale, le 29 novembre.

Mise à jour régulière des informations et live timing en direct : disponibles sur externalFIAERC.comhttps://www.fiaerc.com/None.

ERC Radio : en direct de la fin des spéciales, disponible sur FIAERC.com ou en téléchargeant l’application officielle ERC.

Réseaux sociaux : suivez l’ERC sur Facebook, Instagram, Twitter.

