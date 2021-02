La saison à venir du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA débutera par le 55e Rallye des Açores, du 6 au 8 mai, après que des changements ont été apportés au calendrier 2021 en réponse à la pandémie de Covid-19.

Le promoteur de l’ERC, Eurosport Events, a travaillé en proche collaboration avec la FIA, instance dirigeante du sport automobile mondial, et les organisateurs de trois manches du championnat affectées par ces changements pour préparer un calendrier modifié, lequel a été approuvé par le Conseil mondial du sport automobile de la FIA.

En plus d’une nouvelle date pour le 55e Rallye des Açores, qui prend la place du Rally Islas Canarias afin de minimiser les perturbations pour les pilotes, équipes, diffuseurs et fédérations nationales, le Rally Serras de Fafe e Felgueiras, manche d’ouverture de la saison initialement prévue, est maintenant prévu du 24 au 26 septembre. Le Rally Islas Canarias recule aux 18-20 novembre, pour devenir le huitième et dernier rendez-vous de la saison.

Les calendriers prévus en ERC Junior, Abarth Rally Cup et Clio Trophy by Toksport WRT ont tous été adaptés mais le nombre de manches de chacune de ces compétitions reste inchangé.

Calendrier modifié du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021

Manche 1 : 55e Rallye des Açores (terre), 6-8 mai, C

Manche 2 : 77e Rallye de Pologne (terre), 18-20 juin, J, A, C

Manche 3 : Rallye Liepāja (Lettonie terre), 1er-3 juillet, J, A

Manche 4 : Rally di Roma Capitale (Italie, asphalte), 23-25 juillet, J, A, C

Manche 5 : 50e Barum Czech Rally Zlín (République tchèque, asphalte), 27-29 août, J, A, C

Manche 6 : Rally Serras de Fafe e Felgueiras (Portugal, terre), 24-26 septembre

Manche 7 : Rallye de Hongrie (asphalte), 22-24 octobre, J, A, C

Manche 8 : Rally Islas Canarias (asphalte), 18-20 novembre J, A

J = ERC Junior/ERC3 Junior ; A = Abarth Rally Cup ; C= Clio Trophy by Toksport WRT

Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l’ERC, a déclaré :“Tout ce qui était possible a été fait pour maintenir le calendrier originel et éviter les inconvénients dus à des changements de dates. Mais en plus du besoin d’assurer la santé et la sécurité de tous, en surveillant l’évolution de la pandémie et tenant compte des soucis rencontrés par les organisateurs qui essaient de prévoir leurs événements en fonction des confinements nationaux, retarder le début de saison et organiser quelques rendez-vous plus tard dans l’année est le seul rayon d’action.”

“En dépit de considérables efforts, préserver l’organisation sur deux week-ends consécutifs du Rally Serras de Fafe e Felgueiras et du 55e Rallye des Açores n’est malheureusement pas possible cette année, bien que le soutien logistique disponible pour les équipes disputant le Rallye des Açores reste en place, et que ce Rallye des Açores soit un rendez-vous très méritant pour accueillir l’ouverture de la saison. En reprenant la date originelle du Rally Islas Canarias, nous espérons minimiser les perturbations pour les pilotes, les équipes et les diffuseurs. Cette date était aussi libre pour l’ASN portugaise, la FPAK, et ses championnats nationaux et locaux. Concernant le Rally Serras de Fafe e Felgueiras, on peut dire que tout vient à point à qui sait attendre.”

“Par ailleurs, les organisateurs du Rally Islas Canarias ont proposé une fantastique finale de la saison en novembre dernier, en dépit des contraintes dues à la Covid-19, et nous avons une totale confiance dans le fait qu’ils puissent proposer un rendez-vous encore meilleur en 2021.”

