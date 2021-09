Les fans étaient présents en force pour la traditionnelle séance d’autographes précédant le Rallye des Açores à Ponta Delegada, hier soir.

Avant la cinquième manche du Championnat d’Europe des Rallyes 2021 de la FIA, les organisateurs de l’événement avaient aménagé une zone dédiée à Portas do Mar, dont l’accès était étroitement contrôlé et où diverses conditions sanitaires étaient mises en place pour lutter contre la propagation de la COVID-19.Le 55e Rallye des Açores se déroule à partir d’aujourd’hui, 18 mois plus tard que prévu en raison de la pandémie, et devrait constituer l’un des temps forts de la saison de l’ERC.Cliquezpour voir l’itinéraire.Cliquezpour le chronométrage en direct.Cliquezpour savoir comment regarder en direct.Cliquez ICI pour écouter la radio de l’ERC.