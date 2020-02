Les inscriptions sont ouvertes pour le Rally Islas Canarias en ERC

Les inscriptions sont ouvertes pour le Rally Islas Canarias, deuxième manche du FIA European Rally Championship 2020 et premier rendez-vous de l'Abarth Rally Cup, saison 2**.

Basée sur l'île de Grande Canarie du 7 au 9 mai, la 44e édition de ce rallye sur asphalte est l'un des temps forts de la saison d'ERC.



Pour respecter la nouvelle réglementation de la FIA – l'instance dirigeante internationale du sport automobile – qui impose une durée maximale de quatre jours pour l'événement, un programme plus condensé a été publié.



Les essais officiels n'auront plus lieu le lundi comme le veut la tradition, mais le mardi, la reconnaissance de deux jours se déroulant en un jour et demi ; elle s'achèvera le matin du jeudi 7 mai.



Les essais libres commenceront à 12h15, heure locale, avec la spéciale qualificative à 15h00. La très spectaculaire cérémonie de départ aura lieu à 20h30.



L'étape du vendredi comprendra neuf spéciales pour un total de 99,69 kilomètres, tandis que celle de samedi inclura huit spéciales sur 102,24 kilomètres.



L'organisateur de l'événement, le Club Deportivo Todo Sport, a promis une série de récompenses aux écuries locales qui utiliseront des voitures approuvées par la FIA. Davantage de détails seront annoncés prochainement.



En plus de compter pour l'ERC, ce rallye est une manche de la Supercopa et du championnat asphalte en Espagne, ainsi que du championnat des Îles Canaries.



Les pilotes et équipes ont jusqu'au 22 avril pour s'engager en suivant celien.



**L'Abarth Rally Cup est sujette à l'approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA

