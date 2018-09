Les Juniors ERC à la poursuite de Lukyanuk lors des qualifs en Pologne

Alexey Lukyanuk a réalisé le meilleur chrono de la Spéciale de Qualification du Rallye de Pologne, battant ses rivaux du Championnat d'Europe FIA des Rallyes emmenés par les actuels et anciens Juniors ERC.

À seulement 0''940 de Lukyanuk, leader du championnat, Nikolay Gryazin a repris la lutte pour le titre FIA ERC Junior des moins de 28 ans (Under 28) avec le deuxième temps en Qualification, ce qui lui vaudra d'être le deuxième à choisir cet après-midi sa position sur la route.

L'ordre de départ sera particulièrement crucial sur les routes en terre de Pologne, ceux qui s'élanceront en tête devant balayer celles-ci pour les autres partis derrière eux.

Le vice-champion 2017 de l'ERC Junior des moins de 27 ans, Jari Huttunen, a démontré pourquoi Hyundai l'avait sélectionné pour son programme de développement d'un jeune pilote en étant le troisième plus rapide, 1''618 derrière Lukyanuk – bien qu'ayant expliqué avoir effectué un mauvais choix de pneus pour cette spéciale.

Le Junior U28 local Miko Marczyk s'est adjugé la quatrième place avec sa Fabia R5 de ŠKODA Polska Motorsport, confirmant sa bonne forme actuelle même s'il manque d'expérience sur terre.

Norbert Herczig (MOL Racing Team) et Orhan Avcioğlu (Toksport WRT) ont terminé cinquième et sixième sur leurs Fabia respectives devant le Junior U28 et équipier de ce dernier, Chris Ingram.

Bien qu'ayant perdu le pare-chocs arrière de sa PEUGEOT 208 T16, Laurent Pellier est huitième, le pilote de la PEUGEOT Rally Academy et lui aussi Junior U28 ne concédant que 0''341 à Ingram.

Les anciens champions de Pologne Grzegorz Grzyb (Rufa Sport) et Łukasz Habaj (eSky Rally Team) complètent le top 10.

Le Junior U28 Filip Mareš est 11e pour sa première apparition sur la terre au volant d'une R5 de l'ACCR Czech Rally Team. Il précède le leader du championnat des moins de 28 ans, Fabian Kreim, seulement 12e sur une auto similaire mais préparée par ŠKODA AUTO Deutschland.

Autre diplômé de l'ERC Junior, Łukasz Pieniążek (Printsport) est 13e alors que Dariusz Poloński (Rallytechnology) et Paulo Nobre (Palmeirinha Rally), respectivement 14e et 15e, seront les deux derniers pilotes à choisir leur position de départ pour la première étape.

La sélection de l'ordre de départ débutera à 14h10 cet après-midi, sur la grand-place de Mikołajki qui accueille ce PZM Rallye de Pologne.

The post Les Juniors ERC à la poursuite de Lukyanuk lors des qualifs en Pologne appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.