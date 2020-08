Les malheurs d’Herczig en ERC : “C’était comme si le sol se dérobait sous nos roues”

-

Norbert Herczig a signé plusieurs chronos dans le top 10 mais n'a pu inscrire de points pour le lancement du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020, le mois dernier au Rally di Roma Capitale.

Disposant d'une Volkswagen Polo GTI R5 engagée par le MOL Racing Team, Herczig et son copilote Ramón Ferencz étaient neuvièmes au général quand les choses ont mal tourné dans la quatrième spéciale.

“Ni nous ni nos adversaires ne comprennent comment de la terre a pu se déposer dans ce long gauche inoffensif au milieu des arbres et sur laquelle nous sommes partis en glisse”, dit le quadruple champion de Hongrie. “Nous sommes arrivés dans la courbe avec une distance de freinage précise, avons commencé à tourner et quand j'ai remis les gaz, c'était comme si le sol se dérobait sous nos roues.”

“La route était pleine de minuscules graviers, et la voiture a glissé des quatre roues au large. J'ai encore essayé de remettre les gaz dans le fossé, mais, malheureusement, nous avons heurté un arbre juste par le milieu de la voiture et on a dû s'arrêter.”

Après que la voiture ait été réparée par les mécaniciens de Baumschlager Rallye & Racing au parc d'assistance de Fiuggi, Herczig a pu repartir le deuxième jour et finir sur une bonne note avec six chronos successifs dans le top 10.

