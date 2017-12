Les médias de l’ERC élisent Ingram comme meilleur jeune pilote

Chris Ingram a reçu encore davantage de reconnaissance après son exceptionnelle saison en Championnat d'Europe des rallyes FIA ERC.

En plus de remporter le titre en ERC Junior Under 27 et les 100'000€ alloués son passage en ERC Junior Under 28 l'an prochain, Ingram a été choisi les médias comme meilleur jeune pilote de l'année.



Ingram est ressorti en tête après les votes d'un panel de représentants des médias de plusieurs pays dont la Belgique, la République Tchèque, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, le Portugal et le Royaume Uni.



Il a devancé son équipier de l'équipe Opel Jari Huttunen, et le pilote de l'ACCR Czech Team driver Filip Mareš de deux voix, Nikolay Gryazin et Kalle Rovanperä ayant été également reconnus pour leurs performances sur le Rally Liepāja, la manche finale du championnat ERC 2017 en octobre, où ils ont terminé premier et deuxième.