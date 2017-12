Les médias de l’ERC votent pour le “cimetière de voitures” à Chypre comme leur moment de 2017

Les trois accidents au même virage précis sur le Rallye de Chypre en juin dernier a été choisi comme le moment de 2017 par les médias suivant le Championnat d'Europe des rallyes FIA ERC.

Représentant la Belgique, la République Tchèque, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni, la majorité de ce panel d'experts a choisi l'empilement de la spéciale numéro six comme temps fort de la saison 2017.



L'incident s'est tenu dans un virage à droite à approximativement quatre kilomètres du départ de la spéciale numéro six de l'épreuve basée à Nicosie. Kajetan Kajetanowicz fut le premier à rencontrer des problèmes, glissant hors de la route et au bas d'un fossé.



Murat Bostanci a suivi Kajetanowicz hors de la route avant que Bruno Magalhaes ne commette la même erreur, avec des conséquences plus fâcheuses lorsque sa ŠKODA Fabia R5 partait en tonneaux et percutait la Ford Fiesta R5 coincée de Bostanci.



Bostanci, qui comme Magalhaes, s'est dit distrait par le copilote de Kajetanowicz, Jarek Baran, agitant le panneau "ok" sur le bord de la route, a tout de même eu de la chance de n'avoir pas été percuté par la SKODA du Portugais, ayant pu s'échapper de la zone juste à temps. Cliquezicipour voir comment l'incident s'est déroulé.



Les autres moments à avoir été relevés sont notamment le crash spectaculaire de Tomasz Kaspercyk lors du Rally Islas Canarias, le retour de d'Alexey Lukyanuk après de sérieuses blessures, et la victoire de Bryan Bouffier au Rally di Roma Capitale pour seulement 0,3 secondes.