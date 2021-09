Quatre espoirs pilotant une Rally2 viseront les incitations de l’ERC-MICHELIN Talent Factory proposées sur le 55e Rallye des Açores à partir d’aujourd’hui (jeudi).

En plus de récompenser les pilotes de l’ERC âgés de 28 ans ou moins au début de l’année 2021 qui participent au championnat dans des voitures de type Rally2 équipées de pneus MICHELIN, l’ERC-MICHELIN Talent Factory offre un certain nombre d’incitations, notamment des prix spéciaux sur les six premières épreuves de l’ERC 2021 – le pilote le plus performant recevant de MICHELIN la totalité de son allocation de pneus pour les deux dernières épreuves de la saison.

Des visites VIP au siège de MICHELIN à Clermont-Ferrand, pour les trois membres les plus performants de l’ERC-MICHELIN Talent Factory après les six premières épreuves de la saison, sont également prévues. Cliquez ICI pour plus d’informations.

Les membres de l’ERC-MICHELIN Talent Factory en compétition aux Açores sont Erik Cais, Efrén Llarena, Miko Marczyk et Rachele Somaschini.

