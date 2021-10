Erik Cais a été le membre de l’ERC-MICHELIN Talent Factory le mieux classé au Rallye Serras de Fafe e Felgueiras, avec une septième place au classement général.

Mais Miko Marczyk étant le mieux placé au classement provisoire du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA après six manches, c’est le Polonais de l’ORLEN Team qui remporte l’allocation complète de pneus pour les Rallyes de Hongrie et des Islas Canarias qui clôtureront la saison.Efrén Llarena est sorti de la route dans l’ES6, tandis que Simone Tempestini a dû renoncer à monter sur le podium en raison d’un problème de direction dans l’ES8.L’ERC-MICHELIN Talent Factory est un programme d’encouragement, créé pour 2021, destiné aux jeunes espoirs disposant d’une voiture de type Rally2. Un communiqué de presse soulignant les performances de la première promotion de l’ERC-MICHELIN Talent Factory sera publié prochainement. Cliquez ICI pour plus d’informations.