Les nouveaux venus en ERC Gobbin et Mabellini vont défier Polonski en Abarth Rally Cup à Rome

-

Les nouveaux venus en ERC que sont Roberto Gobbin et Andrea Mabellini vont défier Dariusz Poloński quand la seconde saison de l'Abarth Rally Cup débutera dans le cadre du Championnat d'Europe des Rallyes FIA, la semaine prochaine, au Rally di Roma Capitale.

Tous trois viseront une partie des 30.000 euros mis en jeu sur chacune des cinq manches de la catégorie monotype réservée à des Abarth 124 rally équipées de Pirelli, ainsi qu'une récompense de la même valeur pour le vainqueur en fin de saison – soit un total de 180.000 euros.

ERC Prêt à remettre ça : Al-Rashed prévoit son retour en ERC pour le Rallye de Liepaja IL Y A 7 HEURES

Abarth Rally Cup 2020 : les engagés pour le Rally di Roma Capitale

Roberto Gobbin (Italie)/Alessandro Curvi (Italie), Winners Rally Team

Résidant à Pinerolo, près de la ville de Turin où Abarth est basé, Gobbin a débuté la compétition en 1980 au volant d'une Fiat 112 Abarth. Quand il ne court pas, il gère une concession automobile avec des voitures Fiat et Abarth au catalogue.

Andrea Mabellini (Italie)/Nicola Arena (Italie), Napoca Rally

Le jeune Italien passe de l'Abarth Trophy sur circuit à l'Abarth Rally Cup cette année. À seulement 20 ans, il a déjà engrangé de l'expérience au volant d'une Rally2 ces dernières saisons. Il s'est classé deuxième, sur une Abarth 124 rally, au Monza Rally Show en 2017.

Dariusz Poloński (Pologne)/Łukasz Sitek (Pologne), Rallytechnology

L'équipage polonais a affronté Andrea Nucita pour le titre inaugural de l'Abarth Rally Cup organisée dans le cadre de l'ERC l'année dernière, se contentant de la deuxième place après le Rallye de Hongrie concluant la saison. Le duo a signé sa première victoire en Abarth Rally Cup au Rally di Roma Capitale.

Que gagnent-ils et où courent-ils ?

Sur chaque manche, le vainqueur en Abarth Rally Cup recevra 12.000 euros, le deuxième 10.000 euros et le troisième 8000 euros. Le pilote titré en fin de saison se verra remettre un supplément de 30.000 euros. Le top 10 de l'Abarth Rally Cup inscrira des points comme suit : 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Les pilotes de l'Abarth Rally Cup sont aussi éligibles pour les points en ERC2, et toutes les manches seront prises en compte. Le calendrier 2020 de l'Abarth Rally Cup est le suivant :

Rally di Roma Capitale (asphalte), 24-26 juillet

Rallye de Liepāja (Lettonie, terre), 14-16 août

Rallye des Açores (terre), 17-19 septembre

Rallye de Hongrie (asphalte), 6-8 novembre

Rally Islas Canarias (asphalte), 26-28 novembre

Vidéo à voir

Luca Napolitano, directeur des marques Fiat et Abarth pour la zone EMEA, et Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l'ERC, évoquent la saison à venir de l'Abarth Rally Cup : https://youtu.be/jgacGOG8U0w

Le règlement sportif de l'Abarth Rally Cup peut être téléchargé ici :

Règlement sportif de l'Abarth Rally Cup 2020.

The post Les nouveaux venus en ERC Gobbin et Mabellini vont défier Polonski en Abarth Rally Cup à Rome appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC La voiture a de l’allure : le verdict de Devine sur le look inédit de sa Hyundai en ERC IL Y A 10 HEURES