Les organisateurs de l’ERC présents sur un séminaire réussi des officiels de la FIA

Plus de 80 membres de la communauté des officiels internationaux du rallye, y compris du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, étaient rassemblés à Grande Canarie ce week-end.

Représentant plus de 30 fédérations nationales, les officiels, rejoints par des experts et des personnalités invitées à s'exprimer, ont assisté au dixième séminaire des officiels du rallye de la FIA. L'accent y a été mis sur la mise en œuvre des règlements et la sécurité, avec quelques progrès attendus pour 2019.

Jean-Baptiste Ley, Coordinateur de l'ERC, était parmi les personnes présentes avec des organisateurs de manches ERC, Yves Matton, directeur du rallye de la FIA, Michèle Mouton, responsable de la sécurité de la FIA, Uwe Schmidt, vice-président de la commission rallye de la FIA, et Jérôme Roussel, responsable régional des rallyes de la FIA.

“Je suis ravi de constater le haut niveau de professionnalisme et d'engagement des participants ce week-end”, a déclaré Yves Matton à propos de ce séminaire organisé par la FIA. “Ils représentent les meilleurs officiels du rallye avec d'importantes responsabilités en matière de réglementation et de sécurité des épreuves. Les éditions précédentes ont démontré qu’il y a encore une belle marge d’amélioration dans ces domaines, et ce séminaire est devenu une plateforme essentielle pour partager les dernières mises à jour et les meilleures pratiques.”

